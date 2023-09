Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 12. September 2023. Das Wetter: Morgens gibt es mehr Wolken als Sonne bei Werten von 18 Grad. Im Laufe des Mittags gibt es überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und das Thermometer klettert auf 28 Grad. Am Abend ist es in Solothurn bewölkt bei Werten von 21 bis zu 25 Grad. Nachts gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke und die Luft kühlt sich auf 16 Grad ab. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 10 und 20 Stundenkilometern erreichen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Wahlen 2023: Eine SP-Kampfansage an die Grünen, ein FDP-Präsident, der noch immer hofft, und ein ungewöhnlich zahmer SVP-Präsident: So reagieren die kantonalen Parteipräsidenten auf die Wahlumfrage.

Eishockey: Lars Leuenberger nimmt seine dritte Saison als Trainer des EHC Olten in Angriff. Nach zwei (verlorenen) Finalteilnahmen bleibt die Sehnsucht nach Erfolg rund um den Klub allgegenwärtig. Im Interview erzählt «Laser», welche Schlüsse er aus der jüngsten Endspiel-Niederlage gezogen hat, wie er neue Impulse setzen möchte und wie er mit dem bisweilen ungnädigen Oltner Umfeld umgeht.

Bäckerei: 2017 übernahmen Christian Peters und Katrin Aebischer den «Müller Beck», der am Samstag zum letzten Mal offen war. «Es sind Tränen geflossen», sagt Peters.

