Start in den Tag Kopie von Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 11. Januar 2023. Von morgens bis zum Nachmittag sollte der Schirm griffbereit sein. Es künden sich vor allem zwischen 14.00 und 16.00 Uhr Regengüsse an. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 8 Grad Celsius. Gegen Abend und schliesslich nachts lösen sich die Regenwolken auf und der Himmel ist klar bei 3 Grad Celsius.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Unternehmerpreis für Marti AG: Am Dienstagabend wurde im Parktheater Grenchen der mit 20’000 Franken dotierte Solothurner Unternehmerpreis vergeben. Im Fokus steht die Kreislaufwirtschaft – also dank neuester Technologien Ressourcen effizient einzusetzen. Am besten erfüllt diese Kriterien gemäss der Jury die Marti AG. Das Bauunternehmen mit 500 Mitarbeitenden gehört im Wandel von der Entsorgung hin zur Sortierung und Wiederverwertung von Wertstoffen zu den Pionieren. Geschäftsführer Christoph Müller im Interview.

Legendäre Wirtin: Sie geniesst in der Stadt Solothurn bis heute einen legendenumwobenen Ruf. Die Wirtin Louise Misteli-Gasche prägte jahrzehntelang das Geschehen am Friedhofplatz. «Misteli-Gasche» ist noch immer ein Begriff. Ein Blick zurück bringt einige fantastische Geschichten zu Tage. Diese erzählt ihre Enkelin, die Solothurner Politpionierin Miguel Misteli.

Machtgerangel im Thal: Die Kreisschule ändert ihre Statuten, weil die Gemeinden Welschenrohr und Gänsbrunnen fusioniert haben. Damit ist ein Vorstandssitz frei geworden. Diesen Sitz soll jene Gemeinde erhalten, die das Präsidium stellt. Diese Lösung führe zu zu viel Macht für Balsthal, befürchten Matzendorf und Welschenrohr-Gänsbrunnen. Die Präsidentin der Kreisschule widerspricht.

