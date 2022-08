Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 24. August 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute recht sonnig. Es wird zwischen 26 und 29 Grad warm.

Sorgen der Bauern: Bauern im Solothurner Niederamt trifft die Trockenheit stärker als die Landwirte anderswo. Dies zeigt nur schon der Blick auf die Maisfelder, die gelber sind als anderswo. Warum ist das so? Unser Niederamt-Redaktor Noël Binetti hat einen betroffenen Bauern besucht und sich das Phänomen, das mit der Bodenbeschaffenheit zu tun hat, erklären lassen.

Was passiert mit dem «Bad Klus»? Vor fast genau einem Jahr brannte das Restaurant Bad Klus. Der Anblick der Brandruine ist trostlos, bis heute ist mit dem denkmalgeschützten Gebäude nichts passiert. Warum? Wo hapert es? Unsere Thaler Redaktorin Fränzi Zwahlen-Saner hat sich für Sie umgehört.

Kirche in Not: Bei den Reformierten in Olten fand in den letzten Jahren ein Aderlass statt. Dies führt nicht zuletzt zu finanziellen Problemen. Jetzt müssen die Gläubigen entscheiden, ob der Hauptraum der Oltner Friedenskirche stillgelegt werden soll. Das Heizen rentiere sich nicht, heisst es von den Verantwortlichen, für die auch ein Verkauf oder Abriss des markanten Gebäudes eine nicht auszuschliessende Option ist.

