Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 30. August 2023. Nach einer kühlen Nacht wird das Wetter heute Vormittag bewölkt mit sonnigen Phasen und ohne Regen. Am Nachmittag drückt die Sonne dann vermehrt durch die Wolkendecke hindurch und die Temperaturen klettern wieder auf 20 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Wahlkreis Seldwyla: Die Regeln für Wahl- und Abstimmungsplakate sollten im Kanton Solothurn auf die National- und Ständeratswahlen hin angepasst werden. Das erfolgt nun wegen eines Verordnungsvetos nicht rechtzeitig. Die Folge ist ein ziemliches Durcheinander. Müssen wegen Streits um Solothurner Plakatierungsregeln Plakate eingestampft werden?

Ladensterben: Diverse Geschäfte verlassen die Oltner Innenstadt – wird aus dem Lädeli- ein Ladensterben? Schon länger verschwinden immer mehr Läden aus der Oltner Innenstadt. Nun gibt es auch Gerüchte um den Wegzug grösserer Player – was das für die Stadt bedeuten würde.

Sterbehilfe: Die Hälfte der Solothurner Alters- und Pflegeinstitutionen will von assistiertem Suizid nichts wissen. Das ist ganz im Sinne der Regierung: Sie will nicht weiter in die Autonomie der Heime eingreifen und lehnt einen Vorstoss der Grünen ab. Solothurner Heime sollen Sterbehilfe auch künftig verbieten können – ein Kantonsrat findet das «zynisch».

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!