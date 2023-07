Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Montag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Montag, der 10. Juli 2023. Nach der Abkühlung in der Nacht wird das Wetter heute Vormittag leicht bewölkt . Am Nachmittag verschwinden die Quellwolken und die Temperaturen steigen. Es können Spitzenwerte von 33 Grad erwartetet werden.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Grenchner Restaurants: In unserer Sommerserie machen wir einen Streifzug durch die Grenchner Gastronomie und stellen einige der Grenchner Restaurants näher vor. Heute ist der «Grenchner Hof» dran. Dort gibts nicht nur gehobene Küche, sondern auch erlesene Weine.

Wer durfte das Kernkraftwerk Gösgen bauen? Vor 50 Jahren rissen sich vier Konzerne um den milliardenschweren Auftrag. Vertrauliche Papiere zu Milliarden-Deal zeigen: Sogar der Aussenminister mischte beim Bau des Kernkraftwerks Gösgen mit. Co-Chefredaktor Sven Altermatt schaut noch einmal zurück.

Das «St. Peter at Sunset» ist zu Ende: Festivalchef Roland Suter ist – bis auf ein paar Anlaufschwierigkeiten – rundum zufrieden mit dem Festival in Kestenholz. Gewisse Neuerungen sollen auch in Zukunft fortbestehen. Zu den besten Bilder des Wochenendes inklusive des Auftritts von Eros Ramazzotti finden sie hier.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!