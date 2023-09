Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 05. September 2023. Das Wetter: Am Morgen gibt es lockere Bewölkung und die Temperatur liegt bei 15 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages scheint mittags und auch abends die Sonne bei blauem Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 19 und 27 Grad. Nachts gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Werten von 15 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 15 und 21 Stundenkilometern erreichen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Kantonsrat: Der Solothurner Kantonsrat tritt am Dienstag zur Septembersession zusammen. Er hat sich unter anderem auch mit den National- und Ständeratswahlen zu beschäftigen.

Kritik: Die Kantonsschule Solothurn hat ein Jahr der Antidiskriminierung ausgerufen. Die Schülerinnen und Schüler müssen auch obligatorisch an zwei Veranstaltungen zum Thema teilnehmen. Verletzt das das Gebot des politisch neutralen Unterrichts?

Bäckerei: Die Läufelfinger Bäckerei Brot & So, die in der Region mehrere Filialen betreibt, hat sich aus Trimbach zurückgezogen. Die Gründe dafür sind unklar. Doch der Besitzer der Liegenschaft glaubt an den Standort und sucht nach einer geeigneten Nachfolge.

