Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 16. August 2023. Das Wetter: Von Tagesbeginn an bis zum Nachmittag gibt es einen wolkenlosen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 18 und 31 Grad. Am Abend gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke und die Temperaturen liegen zwischen 23 und 29 Grad. Nachts bilden sich leichte Wolken bei Tiefstwerten von 19 Grad. Mit Böen zwischen 8 und 21 Stundenkilometern ist zu rechnen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Aare: Ob schwimmend, mit einem Gummiboot oder mit dem SUP wie auf Hawaii. Die Aare in Solothurn ist im Sommer beliebt. Davon profitieren die verschiedenen Anbieter von Freizeitvergnügen auf dem Wasser.

«Eklig»: 2022 haben Solothurner Betriebe signifikant häufiger Lebensmittelvorschriften vernachlässigt. Zwei Restaurants, eine mobile Küche sowie ein grosses Geschäft mit integrierter Metzgerei und Bäckerei haben die Behörden auf der Stelle dichtgemacht. Das hat auch mit dem Fachkräftemangel zu tun.

Wahlen: Lernen Sie die Politikerinnen und Politiker kennen, die sich im Kanton Solothurn am 22. Oktober zur Wahl in den National- und Ständerat stellen.

