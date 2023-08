Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 4. August 2023. Das Wetter: Am Morgen ist es wolkig bei Temperaturen von 12 Grad. Am Mittag kommt es zu Regenschauern bei Höchsttemperaturen bis zu 18 Grad. Am Abend sind anhaltende Schauer zu erwarten und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 15 Grad. Nachts fällt Regen bei Werten von 12 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 15 und 28 Stundenkilometern erreichen.

Palais Besenval: In den vergangenen Wochen kaufte der Kanton gleich zwei prominente Gebäude in der Stadt Solothurn. Wie viel Steuergeld er dafür ausgab, sollte vorderhand jedoch geheim bleiben. Bis jetzt.

Mitspracherecht: 3000 Unterschriften will ein Initiativkomitee im Kanton sammeln, damit Menschen mit Beeinträchtigung politische Rechte erhalten. Einfacher ginge es, wenn zehn Gemeinden zustimmen würden. Dann käme die Initiative auch zur Abstimmung. Als erste Gemeinde hat dies nun Wolfwil getan.

Vegi-Wurst: Die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten steigt seit Jahren. Die Supermärkte bauen ihr Angebot aus, Deutschlands grösster Fleischhersteller ist ins Geschäft eingestiegen. Doch wie sehen Angebot und Nachfrage in den Solothurner Metzgereien aus?

