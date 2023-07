Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 21. Juli 2023. Das Wetter: Bis zum Nachmittag ist es bewölkt bei Temperaturen von 17 bis 25 Grad. Am Abend fällt vereinzelt etwas Regen bei Temperaturen von 18 bis 21 Grad. Nachts stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel und das Thermometer fällt auf 15 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 5 und 32 Stundenkilometern erreichen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Urteil: Neuendorfs Ortsdurchfahrt ist voller Löcher und Risse. Deshalb soll sie saniert werden. Einsprachen – unter anderem wegen einer Bushaltestelle – verhinderten bisher die Umsetzung. Nun hat das Verwaltungsgericht einen Entscheid gefällt.

TCS Camping: «Eigentlich wollten wir nach Italien», erzählt eine Grossfamilie aus Schweden und Dänemark. Gelandet sind sie in Solothurn. Was ihnen und anderen Campern in Solothurn gefällt.

Schulhaus Kleinholz: Etwas mehr als 50 Hortplätze gibt es heute in der ganzen Stadt Olten. Zu wenig, wie die Ausbaupläne zweier Vereine nun zeigen. Die Bildungsdirektion will im neuen Schulhaus Kleinholz den Hort selbst betreiben. Eine Idee, die bei den bisherigen privaten Institutionen auf Gegenwehr stösst.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!