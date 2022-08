Start in den Tag Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Es ist Mittwoch, der 31. August 2022. Nach den Schauern und Gewittern in der Nacht ist es in der Region heute Morgen bewölkt und die Regengüsse setzen sich fort. Am Nachmittag soll es nur noch vereinzelt regnen mit einigen sonnigen Abschnitten. Die Höchsttemperatur sinkt auf 23 Grad.

Abgang I: Oberrichter Daniel Kiefer geht heute in Pension. Jetzt hat er Zeit, an seinem Gitarrenspiel zu arbeiten. Denn das sei nötig, sagt Kiefer, er habe zwar eine grosse Leidenschaft für die Musik, sei aber leider nicht sehr talentiert. Was er kann: Er kann es gut mit Kindern. So gut, dass er eine neue Aufgabe als Klassen-Assistent in einem Kindergarten übernimmt.

Abgang II Der letzte Arbeitstag ist heute auch für Solothurns Stadtschreiber Hansjörg Boll. Fast zwei volle Jahrzehnte versah er das Amt. Und man kann ihn buchstäblich einen Berufssolothurner nennen. Er erzählt, warum er sich seinerzeit überhaupt bewarb: Bei der Bank hätte es keine Möglichkeit gegeben, sich ohne einen Stadtwechsel zu verändern. Und das kam für Boll nun gar nicht in Frage.

Geld für Wisente: Das Projekt zur Ansiedlung von Wisenten im Thal ist alles andere als unumstritten. Vor allem in der Landwirtschaft ist man äusserst skeptisch und fürchtet Schäden. Buchstäblich Kredit geniesst das Ur-Rind im Solothurner Rathaus. Der Regierungsrat hat einen Beitrag aus dem Lotteriefonds für die wissenschaftliche Begleitung des Ansiedlungsprojekts gesprochen.

