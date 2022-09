Start in den Tag Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Es ist Freitag, der 9. September 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute ein Mix aus Sonne und Wolken bei maximal 22 Grad.

Kein Staatsgeld für Kirchen: Immer wieder steht die Kirchensteuer für juristische Personen zur Debatte. Der Begriff «Kirchensteuer» ist zwar aus rechtlicher Sicht nicht ganz korrekt. Doch nun gehen die Solothurner Jungfreisinnigen aufs Ganze: Sie lancieren einen Vorstoss zur Abschaffung der Finanzausgleichsteuer, wie es im Behördenjargon heisst. Damit wollen die Jungfreisinnigen die finanziell gänzliche Trennung von Kirche und Staat erreichen. Dennoch betont Parteichef Philipp Eng: Man sei keine kirchenfeindliche Jungpartei.

Energiekrise in den Gemeinden: Die drohende Energiekrise stellt die Gemeinden vor ganz neue Herausforderungen. Was kommt da in den kommenden Monaten auf sie zu? Vieles ist noch unklar, vieles noch nicht absehbar. Die Nervosität jedoch ist gross. Das zeigte sich exemplarisch an der Konferenz der Wasserämter Gemeindepräsidien. So fragte etwa Stefan Hug-Portmann aus Biberist leicht überspitzt: «Müssen wir damit rechnen, dass wir im Winter plötzlich Einwohnerinnen und Einwohner unterbringen und Suppe für sie kochen müssen?» Während manche Gemeinden bereits konkrete Massnahmen beschlossen haben, wollen andere erst mal abwarten.

Klinik wird 100: In der Privatklinik Obach haben viele Solothurnerinnen und Solothurner das Licht der Welt erblickt. Jahrzehntelang war sie als «Geburtsklinik» schlechthin in der Region bekannt. Doch seit einigen Jahren wird in der Obach keine Geburtshilfe mehr angeboten. Nun feiert die Klinik ihr 100-Jahre-Jubiläum. Stadtredaktorin Judith Frei blickt auf deren bewegte Geschichte zurück. Welchen Stellenwert hat die Klinik Obach in der Solothurner Spitallandschaft heute?

