Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 9. August 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute sonnig bei bis zu 29 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Einbürgerungsmuffel: Solothurn ist der Kanton der Nicht-Eingebürgerten. Denn Zahlen des Bundes zeigen: Bei uns leben auffallend viele Ausländerinnen und Ausländer, welche eigentlich die grundlegenden Einbürgerungsanforderungen des Bundes erfüllen würden. Warum lassen sie sich dennoch nicht einbürgern? Dieser Frage ist Redaktorin Daniela Deck nachgegangen. Klar ist: Die kantonalen Einbürgerungsanforderungen sind in einigen Punkten ziemlich streng. Klar ist ebenso: Der Regierungsrat sieht durchaus mögliche Massnahmen zur Erhöhung der Einbürgerungsquote. Lesen Sie auch unseren Kommentar zu dem Thema.

Streit um Umfahrung: Die Umfahrungsstrasse in der Klus bei Balsthal darf nicht gebaut werden. Das hat das Solothurner Verwaltungsgericht entschieden. Im Interview mit dieser Zeitung verteidigt die zuständige Regierungsrätin Sandra Kolly den Weiterzug des Gerichtsurteils an das Bundesgericht. Die Baudirektorin zerpflückt das von den Gegnern der Umfahrung geforderte Paket an Sofortmassnahmen. Die Mitte-Politikerin findet deutliche Worte: «Dass der Stau bestehen bleibt und das historische Städtchen Klus kaputtgeht, das beelendet mich.»

Solothurn im Reiseführer: Sie sind noch immer das Mass der Dinge bei den Reiseführern – die Bücher von Lonely Planet. Nun ist die neue englischsprachige Originalausgabe zur Schweiz erschienen. Das Land sei «gesegnet mit dem Aussehen eines Supermodels», schwärmen die Autoren. Auch Solothurn ist im Buch vertreten, was für eine Kleinstadt doch eher ungewöhnlich ist. Wie kommt die Stadt darin weg? Was empfehlen die Autoren? Und warum halten sie Solothurn «für deutlich europäischer als schweizerisch»?

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!