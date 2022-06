Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn am Montag wichtig Michel Lüthi Lesen Sie heute bei uns: Wie ist die Ausgangslage für die Ständeratswahlen im Kanton Solothurn, wie sich die Solothurner Politiker beim Fussballspiel gegen den FC Landrat aus dem Kanton Baselland geschlagen haben und ein Einblick in die Projektwoche der Schülerinnen und Schüler der Schule Hermesbühl in Solothurn.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Es ist Montag, der 27. Juni 2022. Nach einem sonnigen Wochenende geht es wieder stürmisch in die Woche. Der Vormittag verläuft voraussichtlich noch trocken, aber ab Mittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit kontinuierlich an. Durch den Regen sinkt auch die Maximaltemperatur, höchstens 23 Grad dürfen am Montag erwartet werden.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Kampf ums Stöckli: In vielen Kantonen laufen sich die Parteien derzeit warm für die eidgenössischen Wahlen im Oktober 2023. Auch im Solothurnischen beschäftigen sich die Politstrategen hinter den Kulissen schon intensiv damit. Besonders interessant in unserem Kanton: die Ständeratswahlen. Wie präsentiert sich hier die Ausgangslage? Dieser Frage ist Kantonsredaktor Urs Moser nachgegangen. Fest steht: Für die meisten Parteien dürfte es nicht einfach werden, sie stehen vor kleinen bis grossen Baustellen.

Während Pirmin Bischof (Mitte) wohl nochmals antritt, wird allgemein damit gerechnet, dass der Sitz von Roberto Zanetti (SP) frei wird. Wer soll ihn im «Stöckli» ersetzen? Und können die Freisinnigen den 2011 verloren gegangenen Sitz endlich wieder zurückerobern? Als heisser Kandidat, so viel sei schon verraten, gilt FDP-Regierungsrat Remo Ankli. Zur Ausgangslage auf nationaler Ebene liefert Bundeshausredaktorin Doris Kleck einen Übersichtsartikel.

Politiker spielen Fussball: Wir bleiben bei der Politik – im entfernten Sinne. Ob grätschen, foulen oder Eigengoals schiessen: In hiesigen Parlamentssälen gibt es kaum eine Debatte, die nicht mit mindestens einer Fussball-Analogie auskommt. Kein Wunder, kicken viele Politikerinnen und Politiker auch selbst gern. Am Wochenende spielte der FC Kantonsrat aus Solothurn gegen den FC Landrat aus dem Kanton Baselland. Die Solothurner verloren mit 4:2. Doch beim und rund ums Spiel gab es Interessantes zu beobachten. Geklärt werden konnte auch die Frage, warum beim FC Kantonsrat noch immer keine Frau mitspielt.

Schule im Wasser: Bald sind Sommerferien. Zuvor jedoch gibt es vielerorts noch ein Spezialprogramm: Projektwochen sind aus den Schulen nicht wegzudenken. Besonders interessant wird es für die Schülerinnen und Schüler dann, wenn sie «im Feld» sein können. So wie die sechste Klasse des Schulhauses Hermesbühl in Solothurn. Sie profitiert vom Angebot «Fischer machen Schule». Mit einem Fischer und einer Expertin lernen die Schülerinnen und Schüler die Lebensräume am und im Attisholz-Inselbächli kennen. «Ein für einmal etwas anderer Schultag», bilanziert unser Mitarbeiter Dominik Bloch.

