Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn am Mittwoch wichtig PD So starten Sie gut informiert in den Tag: Hier finden Sie alle News aus unserer Zeitung.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 3. Juli 2022. In der Region Solothurn gibt es heute wohl einmal mehr einen Hitzetag: es wird sonnig und bis zu 33 Grad warm.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Umstrittener Millionen-Deal: Stehen die Ampeln auf Grün, Gelb oder Rot? Die externe Schulevaluation prüft die Qualität der Solothurner Volksschule. Der Regierungsrat entschied einst bewusst, diese «als Dienstleistung extern einzukaufen». Der millionenschwere Auftrag dafür ging an ein Institut der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) – und das soll er nun erneut. Doch obwohl der Schwellenwert für eine öffentliche Ausschreibung bei weitem überschritten wird, verzichtet das zuständige Volksschulamt auf eine ebensolche. Es stützt sich auf eine Ausnahmebestimmung. Dieses Vorgehen wirft Fragen auf.

Seit 50 Jahren im «Rössli»: Sie sind ein in der Region Olten weithin bekanntes und geschätztes Wirtepaar. «Das ‹Rössli› ist unser Leben», sagen Heinz und Lydia Gersbach. Seit 50 Jahren führen sie die Beiz in Lostorf. Als sie 1972 ins Dorf kamen, gab es dort noch zehn Restaurants. Und auch die Preise waren damals ganz anders. Ein Kaffee Creme kostete 1.10 Franken, das Mittagsmenü 4.50 Franken. Was heute erst recht unvorstellbar scheint: «Damit waren wir die teuersten im ganzen Dorf», wie Heinz Gersbach beim Besuch unseres Mitarbeiters Fabio Baranzini erzählte. Im Gespräch blicken Gersbachs auf 50 bewegte Jahre zurück.

Medizinische Versorgung in Grenchen: Eine Überversorgung medizinischer Leistungen? Das bedeutet, dass an einem Ort unnötig diagnostiziert und operiert wird. Redaktor Andreas Toggweiler ist der Frage nachgegangen, ob sich auch in Grenchen eine solche Situation abzeichnet. Hier entsteht derzeit ein neues Gesundheitszentrum, auch eine Röntgenklinik hat jüngst ihr Kommen angekündigt. Die Auslegeordnung zeigt: Der erste Eindruck täuscht. Gerade bei Spezialisten ist Grenchen massiv unterversorgt. Nur ein Beispiel: Während es in Grenchen keinen einzigen Gastroenterologen gibt, praktizieren in Solothurn deren sechs.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!