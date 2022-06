Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn am Mittwoch wichtig Michel Lüthi Lesen Sie heute bei uns: «Bitte nicht baden» – Bachforellen kämpfen in Bächen und Flüssen mit zu warmem Wasser, ÖV-Frust in Oensingen geht in die nächste Runde und die Däniker Bevölkerung durchkreuzt die Ausbaupläne der Munitionsfabrik Saltech.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Es ist Mittwoch, der 22. Juni 2022. Heute ists fertig mit Sonnenschein, denn über den ganzen Tag sind Regenschauer vorhergesagt. Eventuell zeigt sich die Sonne am Nachmittag etwas durch die Wolken, doch die Maximaltemperatur dürfte nicht über 25 Grad steigen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Fischer schlagen Alarm: Bitte nicht baden! Der Aufruf klingt angesichts der hohen Temperaturen dieser Tage etwas skurril. Aber er hat einen ernsthaften Hintergrund: Den Fischen macht zu wenig und zu warmes Wasser in den Bächen zu schaffen. Insbesondere den Bachforellen, für die es bei Wassertemperaturen ab 20 Grad ungemütlich wird. Besonders prekär ist die Lage in der Emme, wo das Wasser knapp wird. Darum hat ein Fischereiverein einen Aufruf gestartet: Man solle doch bitte aktuell aufs Baden in der Emme verzichten und die Fische in dem wenigen Wasser, das ihnen geblieben ist, nicht zusätzlich stören.

Baustellen-Frust: Nächster Halt – nicht Oensingen. Wegen Bauarbeiten war der drittgrösste Bahnhof im Kanton im Frühjahr an sechs Wochenenden vom Fernverkehr abgekoppelt. In der Region war der Ärger darüber gross. Oensingens Gemeindepräsident Fabian Gloor sieht gar schon die Verlagerung auf den ÖV gefährdet. Unterstützung bekommt er nun auch vom Solothurner Regierungsrat: «Wir stellen ebenfalls fest, dass Bauarbeiten auf dem Schienennetz zunehmend grosse Auswirkungen auf den Betrieb haben», heisst es. Man wolle sich künftig dafür einsetzen, dass zumindest in der Hauptverkehrszeit zusätzliche Züge verkehren. Was das genau heisst, bleibt jedoch noch vage.

Schlappe für Munitionsfabrik: Die Munitionsfabrik Saltech ist landesweit bekannt und eine Vorzeigefirma der Gemeinde Däniken. Doch nun hat das Unternehmen eine deutliche Abfuhr erlitten: Saltech wollte eine Industrieparzelle zwecks Überbauung zwei Jahre länger behalten. Daraus wird jetzt nichts. Denn die Däniker Gemeindeversammlung beschloss den Rückkauf des Landstücks zum einstigen Kaufpreis von 2,34 Millionen Franken. Aus verschiedenen Gründen liess das Unternehmen die vertraglich vereinbarte Frist ungenutzt verstreichen. An der Gemeindeversammlung wurde es durchaus turbulent. Die Hintergründe lesen Sie im Beitrag unseres Mitarbeiters Jürg Salvisberg.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!