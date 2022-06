Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn am Freitag wichtig Michel Lüthi Lesen Sie heute bei uns: Ist die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» und der Gegenvorschlag nicht endgültig entschieden? Nicht wenn es nach dem Zuchwiler SVP-Gemeinderat Carlo Rüsics geht, der sich als Opfer staatlicher Willkür sieht. Auch bleibt offen, ob das Riverside-Quartier in Zuchwil tatsächlich einen direkten Zugang zur Aare erhält. In Olten eröffnet ein sogenanntes Kapselhotel mit Schlafkammern im Mini-Format: Die Oltner Tourismusverantwortlichen sehen viel Potenzial.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Es ist Freitag, der 17. Juni 2022. Das Wetter bleibt weiterhin sonnig und warm. Tagsüber bleibt es leicht bewölkt und es werden Temperaturen von 30 Grad erwartet. Richtig hoch klettern die Temperaturen aber am Wochenende: Für Samstag und Sonntag sind jeweils wolkenlose Sommertage vorhergesagt – bei sage und schreibe 34 Grad. Auch nachts gibts ein neues Temperaturhoch: Am Wochenende soll es in der Nacht bis zu 17 Grad warm werden.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Plakat-Posse: Für die Solothurner Behörden ist er ein Querulant. Er selbst sieht sich als Opfer staatlicher Willkür. Klar ist: Der Zuchwiler SVP-Gemeinderat Carlo Rüsics ist verantwortlich dafür, dass die Abstimmung über die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» und den Gegenvorschlag dazu noch nicht endgültig entschieden ist. Mit einer Stimmrechtsbeschwerde verlangt Rüsics eine Nachzählung respektive die Ansetzung einer neuen Abstimmung. Worum geht es? Um Abstimmungsplakate, die von der Polizei abgehängt wurden, obwohl an besagtem Standort Plakatieren erlaubt ist. Der streitbare SVP-Mann, der auch schon als Mitglied der «Freunde der Verfassung» aufgefallen ist, sieht sich auf einer «kompromisslosen und konsequenten» Mission gegen staatliche Willkür.

Kein Aarezugang: Riverside? Ohne Zweifel, der Name des Riverside-Areals in Zuchwil klingt vielversprechend. Tatsächlich liegt das Areal unmittelbar an der Aare. Die 140 Wohnungen der ersten Etappe sind bereits vermietet. Doch nun ist klar: Einen direkten Zugang zur Aare wird es für die Bewohnerinnen und Bewohner vorderhand nicht geben. Denn die Investorin hat zwar ein Baugesuch für den Aareplatz publiziert, aber die oft propagierte Fortsetzung über den Uferweg und die Uferböschung ans Wasser fehlt. Wird eine solche noch geschaffen? Die Hintergründe erfahren Sie im Bericht von Regionalredaktor Urs Byland.

Kapselhotel in Olten: Der Trend kommt aus Japan. Doch mittlerweile gibt es die kleinräumigen, günstigen Schlafplätze auch in Europa – und bald schon in Olten: In der Dreitannenstadt ist ein Kapselhotel geplant. Im Oltimo-Gebäude sollen 52 Schlafkapseln eingebaut werden; mit den Massen 1,45 Meter auf 2,05 Meter. Kein Wunder, fühlen sich da manche an ein Raumschiff erinnert. Laut der federführenden Immobilienfirma soll mit dem Kapselhotel eine Marktlücke im Mittelland geschlossen werden. Und auch die Oltner Tourismusverantwortlichen sehen viel Potenzial.

