Spezielles Höhenfeuer: Aus den 1.-August-Höhenfeuern wird dieses Jahr nichts. Wegen anhaltender Trockenheit untersagt es der Kanton Solothurn, im Wald und in Waldesnähe Feuer zu entfachen. Von diesem Verbot besonders betroffen sind die Organisatoren des Chapffestes in Selzach. Sie haben eines der schönsten Höhenfeuer des Landes aufgebaut. Trotzdem lassen sie ihre Köpfe jetzt nicht hängen.

Skurrile Aktion: Die Betonstrasse auf den Roggen oberhalb von Oensingen war illegal und musste deshalb entfernt werden – so weit, so bekannt. Vor wenigen Wochen endete ein jahrelanges juristisches Seilziehen um den Betonbelag. Doch die Geschichte geht weiter: Auf der Naturstrasse würden die Autos dreckiger, moniert die zuständige Bürgergemeinde. Deshalb lässt sie im Bergrestaurant Roggen nun Jetons verteilen, die einen Gratis-Waschgang bei einer Tankstelle ermöglichen.

Achtung, fertig, los: Vertreter der Wirtschaftsverbände sprechen gerne von «Perlen». Gemeint sind damit KMU, die in ihrem Bereich zur Spitze gehören. Regelmässig stellen wir solche Firmen aus der Region vor. Heute: die Datasport AG mit Sitz in Obergerlafingen. Wer schon einmal an einem Volkslauf oder am Engadiner Skimarathon teilgenommen hat, dürfte die Firma kennen. Die Datasport AG ist auf Zeitmessung an Sportveranstaltungen spezialisiert, gegründet wurde sie vor genau 30 Jahren. «Die Schweizer Zuverlässigkeit und Genauigkeit stecken uns im Blut», sagt Geschäftsführer Thomas Bachofner.

