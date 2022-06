Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist in der Region Solothurn am Donnerstag wichtig PD Lesen Sie heute bei uns: Ist das abgebrannte Solothurner Thüringenhaus zu wenig geschützt? Warum ist die Untertunnelung der Stau-A1 bei Oensingen beim Kantonsrat plötzlich unten durch? Wie erklärt die Winoil-Firmenchefin den Chemieunfall in Däniken?

Guten morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 30. Juni 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute sehr heiss mit 29 Grad. Die Sonne scheint, allerdings steigt im Verlauf des Tages das Risiko für kräftige Gewitter, vor allem am Abend und in der Nacht.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Zu wenig geschützt: Vier Monate ist es her, seit das Altersheim Thüringenhaus in der Solothurner Altstadt brannte. Nun hat die kantonale Denkmalpflege die Gebäude untersucht – und neue Erkenntnisse gewonnen; etwa, wann genau die Gebäude gebaut worden sind. Allerdings, so sagt Denkmalpfleger Stefan Blank, müsse die Bürgergemeinde als Besitzerin nun rasch handeln. Der Witterungsschutz sei ungenügend.

Kehrtwende: Es ist noch gar nicht so lange her, da schien der Solothurner Kantonsrat einer Untertunnelung der A1 bei Oensingen nicht abgeneigt – trotz massiver Mehrkosten. Doch inzwischen scheint das Geschichte, die Meinung geändert. Gestern hat der Kantonsrat der Untertunnelung eine definitive Abfuhr erteilt. Die Hintergründe hat unser Kantonsredaktor Urs Moser zusammengetragen.

Schreckmoment: Bei der Firma Winoil in Däniken liefen am Dienstagnachmittag Chemikalien aus. Anwohner wurden angehalten, die Fenster geschlossen zu halten. Und für die Einsatzkräfte begann eine ungewisse Zeit: Zuerst musste abgeklärt werden, welche Stoffe ausgelaufen sind und wie diese aufeinander reagieren. Unser Niederamt-Redaktor Noël Binetti hat den Tag der Einsatzkräfte rekonstruiert, mit der Firma gesprochen und er erklärt die Vorgehensweise der Behörden in solch heiklen Fällen.

