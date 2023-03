Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Montag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Montag, der 20. März 2023. Das Wetter: Sonntagnacht wechselnd bis stark bewölkt und zunächst noch ein paar Schauer, danach Wetterberuhigung. Flocken ab 1400 bis 1600 Metern. Am Montag nach vielen Wolken Übergang zu einem freundlichen Mix aus Sonne, Quell- und Schleierwolken. Temperaturen am Montag in der Früh 6 bis 7 Grad, am Nachmittag 13 bis 14 Grad. Am Montag meist nur wenig Wind.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Krise der Credit Suisse: Die Schweiz steht dieser Tage in den internationalen Schlagzeilen: Seit einigen Tagen geht es mit der Credit Suisse steil bergab, gestern Sonntag und in der Nacht überschlugen sich die Ereignisse. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschafts- und der Inlandredaktion berichten umfassend über die Krise der Grossbank. Im Kanton Solothurn arbeiten rund 60 Leute für die CS, sie betreibt grössere Filialen in Grenchen, Solothurn und Olten.

Sonnwendfeier in Oensingen: Es ist das grösste Feuerwerk der Schweiz, auch dieses Jahr wieder. An der Sonnwendfeier in Oensingen versuchten am Samstagabend der Ravellenclub und der Vogelherdclub, sich abwechselnd mit Feuerwerk zu übertrumpfen. Hier die besten Bilder der Sonnwendfeier, die Video-Highlights und der Stimmungsbericht unserer Mitarbeiterin Lavinia Scioli.

200 Jahre «Naturforscher»: Was steckt hinter dem Verein mit dem langen Namen? Diese Frage stellt unsere Mitarbeiterin Noëlle Karpf in ihrem Artikel über die Naturforschende Gesellschaft des Kantons Solothurn. Diese wurde vor 200 Jahren gegründet. Der Gesellschaft geht es um die Erforschung der Natur im Kanton Solothurn. Damit schliesst sie eine Lücke, wie deren Präsident Peter Flückiger erklärt.

