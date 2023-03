Solothurner Verwaltungsgericht Der zweite Familiennachzug war einer zu viel: Nordmazedonier muss die Schweiz verlassen

Das Solothurner Verwaltungsgericht bestätigt die Ausweisung eines jungen Nordmazedoniers. Er war mittels Familiennachzug zu seinen Eltern in die Schweiz gekommen, hatte dabei aber verschwiegen, dass er in der Heimat eine schwangere Frau hatte, die er ebenfalls in die Schweiz zu holen gedachte.