Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Montag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Montag, der 31. Oktober. Nach dem rekordwarmen Wochenende geht es mild weiter: Die Temperaturen liegen in der Früh bei 8 bis 12 Grad, am Nachmittag klettern sie auf 16 bis 19 Grad. Trotz hohen Wolken ist es in der Region zumindest teilweise sonnig.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Kein Halloween-Fieber: Halloween ist in der Schweiz ein umstrittener Brauch. Nicht alle mögen es, wenn Kinder am Abend des 31. Oktobers als Monster oder Drachen verkleidet an der Haustüre klingeln und lautstark «Süsses oder Saures» fordern. Zwar hat sich Halloween auch in der Region etabliert. Aber ein grosses Geschäft ist es kaum, wie eine Umfrage dieser Zeitung bei Kostümverleihern zeigt. «Halloween ist kein grosser Renner, der grosse Ansturm bleibt aus», bilanziert etwa Silvia Guldimann von «Fancy Dresses» in Wolfwil.

Spezielles Dach: Der SBB-Bahnhof in Selzach könnte vielleicht bald über die Region hinaus für Aufmerksamkeit sorgen. Man wolle «den Reisenden ein schönes Ankommen in Selzach ermöglichen», so formuliert es die Gemeindepräsidentin. Die Bundesbahnen selbst verfolgen da eine – nennen wir es – eher funktionale Herangehensweise. Das von der Gemeinde beauftragte Architekturbüro hat nun seine Ideen vorgelegt: Der Bahnhof soll mit einem Dach versehen werden, das an die eigentlichen Wahrzeichen des Dorfes erinnert – die Storchennester.

Traditionsanlässe in der Region: Übers Wochenende fanden in der Region verschiedene kleinere und grössere Traditionsanlässe statt. Im Kapuzinerkloster in Solothurn servierten prominente Persönlichkeiten Rösti für einen guten Zweck. Wir haben Moderator Dani Fohrler dabei über die Schultern geschaut. In Oensingen ging endlich wieder der Zibelimäret über die Bühne. Und in Olten bot das Buchfestival an seinem Eröffnungswochenende ein vielfältiges Programm.

