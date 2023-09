Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 6. September 2023. Das Wetter: Am Morgen stören nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel bei Temperaturen von 14 Grad. Darüber hinaus strahlt am Nachmittag und am Abend die Sonne bei Werten von 20 bis zu 27 Grad. In der Nacht ist es klar bei Werten von 16 Grad. Mit Böen zwischen 13 und 23 Stundenkilometern ist zu rechnen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Wahlen: Parteien bleibt keine Zeit für ein ordentliches Nominationsverfahren, und damit sind sie mit einer Ausnahme auch einverstanden: Schafft Bildungsdirektor Remo Ankli die Wahl in den Ständerat, hat eine schnelle Nachfolgeregelung für die Regierung Priorität.

Re4mer: Die Ladenflächen im Untergeschoss im Solothurner Bahnhof Süd sind seit Anfang Sommer fertig saniert. Nun ist eine Ladenfläche von 106 Quadratmeter an ein sportliches Trio vermietet worden. Die Gründer bieten eine spezielle Trainingsmethode an.

Landesaustellung: Die letzte Landesausstellung Expo.02 fand vor über 20 Jahren in der Westschweiz statt. Nun könnte Olten ein Standort der Svizra27 werden, die in der Nordwestschweiz geplant ist.

