Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 2. August 2023. Nach einem wolkenreichen, teils regnerischen Morgen bringt das Wetter heute Vormittag Sonne und warme Temperaturen von bis zu 26 Grad. Am Nachmittag ziehen dann Schauer und Wolken auf und gegen Abend fallen die Temperaturen wieder auf 16 GR

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Regierungsrätinnen und Regierungsräte: Vielerorts wurden zum Nationalfeiertag Politikerinnen und Politiker eingeladen. Selbstverantwortung und Gemeinsinn standen in den Reden der Solothurner Regierungsräte und der Kantonsratspräsidentin im Zentrum. Natürlich durfte zum 175. Geburtstag der Schweiz auch eine Prise Humor nicht fehlen. Der Überblick.

Ständerat: Auch unsere Ständeräte sprechen weise Worte zur Bundesfeier, so auch in der Stadt Solothurn. Eine Wurst, Musik und eine Rede: Diese drei Zutaten braucht es für eine Bundesfeier. Für Letzteres war in Solothurn Ständerat Pirmin Bischof besorgt.

Bundesrat: Auch die nationale Regierung war in der Region unterwegs. Alain Berset war zu Gast in Aegerten. Zwar gab es keine Extrawurst für den aktuellen Bundespräsidenten, aber dafür viele Selfies.

Albert Rösti war gleich in zwei Gemeinden im Kanton unterwegs. Auch er war ein beliebtes Selfieobjekt. Wir waren dabei.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!