Es ist Mittwoch, der 19. Juli 2023. Die zweite Ferienwoche ist turbulent gestartet. Flammendes Inferno im Wallis, zu Hause geniessen wir weiter angenehmes Badiwetter.

Eine Marke mit Potenzial: Alfred «Fredy» Gantner gehört zu den schillerndsten Figuren der Schweizer Firmenszene. Der Investor und Verwaltungsratspräsident von Breitling erzählt im Interview mit unseren Chefredaktoren Sven Altermatt und Lucien Fluri, was er mit der Uhrenmarke noch vorhat. Und er beteuert: «Wir halten am Standort Grenchen fest.»

Investition in die Jugend: Als die Gemeinde Gerlafingen die frei werdende Liegenschaft des Altersheims Pergola kaufte, hatte sie noch keinen Plan, was sie damit anfangen will, sagt Gemeindepräsident Philipp Heri. Schliesslich reifte das Vorhaben, Kindertagesstätte, Frühförderung, Mittagstisch und Spielgruppen unter einem Dach zu vereinen – ein massgeschneidertes Konzept für Gerlafingen.

