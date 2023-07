Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 12. Juli 2023. Nach einer stürmischen Nacht wird das Wetter heute Vormittag wechselnd bewölkt mit längeren trockenen Phasen. Die Temperaturen bleiben hoch zwischen 24 bis 26 Grad. Am Nachmittag ziehen dann Schauer und Gewitter auf und gegen Abend wird es wieder stürmisch.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Fischzählung in der Emme: Vor zwei Jahren wurde eine Fischauf- und abstiegshilfe beim Emmenwehr gebaut, damit die Fische nicht in die Turbine geraten. Regelmässige Überprüfungen sollen zeigen, ob die Fische vom Millionenprojekt Gebrauch machen. Ein Besuch bei der täglichen Fischzählung in Biberist.

Soll die Musikschule Olten ins Kapuzinerkloster zügeln? Der Stadtrat hat bereits eine konkrete Nutzungsidee für die per Ostern frei werdende Liegenschaft. Doch die Redaktion dieser Zeitung ist sich darüber uneinig. Das Pro und Contra zu dieser Idee.

Minigolfanlage in Balsthal: Kauft die Gemeinde die Minigolfanlage im Moos für 850’000 Franken? Die Minigolfanlage und das dazugehörende Restaurant stehen zum Verkauf. Es gibt bereits Interessenten, darunter die Gemeinde. Das letzte Wort liegt bei den Stimmberechtigten.

