Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 7. Juli 2023. Das Wetter ist heute sehr schön und sonnig, die Temperaturen erreichen 30 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Letzte Schweizer Munitionsfabrik geht in tschechische Hände: Sämtliche Anteile der letzten Schweizer Munitionsfabrik, die Däniker Saltech AG, die im Inland produziert, wurden Ende Juni über die Grenze verkauft. Auch die Standortgemeinde Däniken zeigt sich über diese Nachricht überrascht: Zuletzt steckte der Rüstungsbetrieb mit ihr in Verhandlungen um Bauland.

Trotz Anpassung gibt's Kritik an Finanzausgleich: Der Solothurner Regierungsrat will die sogenannte Abschöpfungsquote für den Finanzausgleich unter den Gemeinden zwar leicht senken. Aber bei weitem nicht genug, findet man auf der Seite der Gemeinden, die zahlen müssen. Die finanzstarken Solothurner Gemeinden mucken auf, sie wollen nicht mehr so viel für die Schwächeren bezahlen.

Schon bald ist wieder Burghofnacht: «Hoffen auf 4000 bis 5000 Gäste»: Die Burghofnacht geht in die nächste Runde. Am 15. Juli findet die 24. Burghofnacht in Aeschi statt. Die Sommernachtsparty setzt zugleich auf neue und altbewährte Acts. Der Vorverkauf läuft laut der OK-Präsidentin aber noch «verhalten».

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!