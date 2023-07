Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 5. Juli 2023. Heute ist es meist bewölkt, aber es gibt kaum Regen bei Temperaturen von maximal 24 Grad.

Rochaden in der Solothurner Stadtverwaltung: Viele langjährige Chefbeamtinnen und Chefbeamte haben seit Sommer 2020 die Stadtverwaltung in Solothurn verlassen oder werden es demnächst tun. Wir geben eine Übersicht über die Wechsel – und verraten, was Stadtpräsidentin Stefanie Ingold dazu meint.

Kritik an fehlenden Kanti-Klassen am Schulfestumzug: Am Schulfestumzug des vergangenen Wochenendes ist die gesamte Oltner Volksschule am Start. Keine Klassen sind allerdings von der Kantonsschule Olten dabei. Das wirft Fragen auf. Was sagt der Oltner Bildungsdirektor dazu?

Geringe Beteiligung an Grenchner Gemeindeversammlungen: Die Grenchner Arbeitsgruppe, die sich mit politischen Reformen befasst, kommt nicht aus den Startlöchern. Es geht um die Frage, ob die Gemeindeversammlung abgeschafft werden soll. Was spricht dafür, was dagegen?

