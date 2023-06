Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 21. Juni 2023. Nach einer teilweise gewittrigen Nacht wird das Wetter heute Vormittag leicht bewölkt. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 30 Grad und sinken in der Nacht kaum unter 20 Grad. Es besteht zudem das Potenzial für lokale heftige Gewitter.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Cheflöhne Im Kanton Solothurn gibt es ein halbes Dutzend Unternehmen, welche die Löhne ihrer obersten Chefs veröffentlichen. Die einen Firmen sind börsenkotiert und damit zu Transparenz verpflichtet, die anderen publizieren die Gehälter freiwillig. Eine Auswertung offenbart: Zu den Spitzenverdienern zählt etwa Ypsomed-Chef Simon Michel, der im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 1,14 Millionen Franken erhielt. Die grosse Übersicht zeigt, welcher Solothurner Firmenchef sonst noch zu den Einkommensmillionären gehört. Und wer sich freiwillig einschränkt.

Schlangenbiss Vergangene Woche wurde ein achtjähriges Mädchen in Balsthal von einer Aspisviper gebissen. «Dass das Mädchen und die Schlange aufeinandergetroffen sind, ist ein unglücklicher Zufall», sagt Ines Kreinacke, Geschäftsführerin des Naturparks Thal. Dass es zu einem Biss kommt, ist äusserst selten.

Cheschtelemuni 43 Jahre lang briet Marzio Strazzini an prominentem Platz in der Stadt Solothurn Marroni. 2016 ging er in Pension, nun hat er seine letzte Reise angetreten. Der legendäre Cheschtelemuni ist mit 72 Jahren verstorben. Wie er zu seinem Namen kam und warum er ein Liebkind der Solothurner Narren war, lesen Sie im Nachruf.

