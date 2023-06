Kanton Solothurn Sie prellten den Bund um mehrere Millionen Franken: Bisher wurden 33 Solothurner Covid-Betrüger verurteilt

Konkurse wurden verschleppt, Gelder flossen in Autos statt in die Betriebe: Die Solothurner Staatsanwaltschaft ermittelte bisher in rund 90 Fällen wegen Betrugs bei Covid-Krediten.