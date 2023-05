Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 17. Mai. Das Wetter ist heute durchzogen: in der Nacht liegt die Schneefallgrenze auf unter 1200 Metern, am Morgen ist es trocken, am Nachmittag Auflockerungen und maximal 14 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Bauboom Nur der Jura hat noch eine höhere Leerwohnungsziffer: Trotzdem werden im Kanton Solothurn kräftig Wohnungen gebaut. Auch deshalb performt die hiesige Baubranche überdurchschnittlich. Zudem sorgen industrielle Grossprojekte bei den Solothurner Baumeistern für zufriedene Gesichter.

Schwarz statt rot Schon wieder schwarze Zahlen: Das achte Mal in Folge präsentiert Olten einen satten Gewinn. Der städtische Finanzdirektor lässt sich auf die Äste hinaus: Steuererhöhungen seien in den kommenden vier, fünf Jahren kein Thema.

Wegwerfgesellschaft Haben Sie gewusst, dass jede Solothurnerin und jeder Solothurner fast 500 Kilogramm Abfall pro Jahr produziert? Deshalb will der Kanton nun «raus aus der Wegwerfgesellschaft». Und hin zur Kreislaufwirtschaft.