Es ist Mittwoch, der 03. Mai 2023. Das Wetter: Bis zum Nachmittag bilden sich leichte Wolken bei Werten von 9 bis zu 18 Grad. Abends ist es in Solothurn wolkenlos bei Temperaturen von 12 bis 17 Grad. Nachts gibt es einen wolkenlosen Himmel und die Temperatur fällt auf 7 Grad. Mit Böen zwischen 22 und 45 Kilometerstunden ist zu rechnen.

Neues Gefängnis 120 Millionen Franken: So teuer wird das neue Zentralgefängnis im Deitinger Schachen. Es soll die schwer sanierungsbedürftigen Untersuchungsgefängnisse in ­Solothurn und Olten ersetzen. Das Projekt, an dem schon lange gearbeitet wurde, geriet plötzlich in die Kritik, aber jetzt soll es durchgezogen werden.

Kein Uhrencup Schon wieder kein Uhrencup. Nachdem das traditionsreiche Fussballturnier 2016 von Grenchen nach Biel und Bern abgewandert war, fand die letzte Austragung 2019 statt. Dann kam die Pandemie, nun fehlen die Sponsoren. Das Handtuch werfen wollen die Veranstalter aber noch nicht.

Abgang Das Solothurner Stadtbauamt verliert seine Chefin. Nach 14 Jahren hört Andrea Lenggenhager auf. Über die Gründe für ihre Entscheidung will sie sich nicht äussern. Der Abgang bietet die Chance auf einen Neustart, kommentiert Stadt-Redaktor Fabio Vonarburg. Denn bei der Kommunikation hat das kritisierte Stadtbauamt Luft nach oben.

