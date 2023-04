Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 26. April 2023. Der Morgen beginnt kalt und teilweise sogar mit Bodenfrost. Gegen den Nachmittag steigen die Temperaturen dann auf bis zu 18 Grad und die Sonne drückt durch die Wolken durch.

Rote Zahlen: Die Solothurner Spitäler AG ist wieder in die roten Zahlen gerutscht. Der Geschäftsbericht für das vergangene Jahr weist ein Defizit von knapp 14 Millionen aus, die Corona-Ausgleichszahlen mit berücksichtigt. Und für die kommenden Jahre sind kaum bessere Abschlüsse zu erwarten. Jetzt ruft die soH nach dem Staat. Der Kanton als Eigentümer der Spitäler müsse Massnahmen einleiten.

Rätselhaft: Die Feuerwehr dachte zunächst, eher zu einem kleineren Brand gerufen worden zu sein, dann standen 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Eine schwer verletzt aus dem brennenden Einfamilienhaus in Gunzgen geborgene Person verstarb noch vor Ort. Beim Opfer soll es sich um den betagten Bewohner der Liegenschaft gehandelt haben, aber das ist vorerst Hörensagen. Die Brandursache wie die Todesursache des Opfers sind noch ein Rätsel.

Neuland: Was bleibt an polizeilichen Aufgaben übrig, wenn die Stadt kein eigenes Polizeikorps mehr hat? Das wusste Daniel Polling auch nicht so genau, als er das neu geschaffene Amt des Polizeiinspektors der Uhrenstadt antrat. Er erzählt über seinen Start und über «Dinge aus der Vergangenheit, die wir jetzt korrigieren müssen».

