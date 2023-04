Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 19. April 2023. Es erwartet uns ein abwechselnd wolkiger Tag, aber kaum Regen bei maximal 15 Grad. Es weht eine leichte Bise.

Abgesagt Ende August hätte in Grenchen ein Volksfest stattfinden sollen. Doch die Stadtbehörden drehen der Aktion «Usestuehle» den Geldhahn zu. Die Wirte und teilnehmenden Künstler haben das Nachsehen, der Präsident des Gewerbeverbands ist frustriert. Wie viel die Stadt für solche Veranstaltungen zahlen soll, sorgt für geteilte Meinungen – auch auf der Redaktion des Grenchner Tagblatts gibt es Pro- und Kontra-Meinungen.

Abgebaut Die Einfriedung seiner Gartenanlage mit Granitquadern wurde einem Liegenschaftsbesitzer in Olten zum Verhängnis. Das dafür notwendige Baugesuch hatte er erst eingereicht, als die Umgestaltung schon abgeschlossen war. Jetzt hat die Altstadtkommission den Rückbau der Anlage verfügt. Die Eigentümer bleiben ernüchtert zurück.

Aufgeblüht In Nuglar-St. Pantaleon werden die Hochstammbäume noch immer wie vor Jahrzehnten gepflegt. Nun erhielt die in der Schweiz selten gewordene Landschaft den Solothurner Heimatschutzpreis. Bei einem Besuch in den Wiesen auf dem Dorneckberg zeigt sich, wie die teils über 100-jährigen Obstbäume den Bauern ans Herz gewachsen sind.

