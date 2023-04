Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

es ist Mittwoch, der 12. April 2023. Hier das Wetter: In der Nacht blieb es bewölkt und vorübergehend regnete es, die Tiefstwerte lagen um 7 Grad. Am Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt mit ein paar Auflockerungen. Am Vormittag gibt es erst lokale Schauer. Am Nachmittag kommt aus Westen verbreitet und teils kräftiger Regen auf. Auch Gewitter sind möglich. Höchstwerte um 15 Grad. Starker bis stürmischer Südwestwind mit Böen zwischen 60 und 80 km/h, lokal auch stärkere Böen.

Zeckenplage: Das eher winterlich anmutende Wetter lässt einen kaum daran denken, aber: Die Zecken sind bereits wieder auf dem Vormarsch. Beim kantonsärztlichen Dienst stellt man fest, dass die Saison mit der Klimaerwärmung früher beginnt, bereits ab März ist eine erhöhte Aktivität der kleinen Blutsauger festzustellen. Und bei der Bevölkerung macht man gewisse Ermüdungserscheinungen aus, was die Schutzmassnahmen angeht.

Naturschauspiel: Entlang der Emme werden Daten erhoben, um aufzuzeigen, wie die Revitalisierung des Flusslaufs die Natur verändert. Gross war etwa die Freude der Ornithologen, als sie vor drei Jahren entdeckten, dass der stark gefährdete Flussregenpfeifer auf den Sandbänken in der Emme brütet. Um die Gelege zu schützen, werden seither gewisse Gebiete entlang der Emme von Ende März bis Mitte Juli für die Öffentlichkeit gesperrt.

Take away: Die Konkurrenz ist gross, aber das Geschäft läuft. Die Solothurner Vorstadt zeichnet sich durch eine grosse Dichte von Take-away-Geschäften aus. Cheeseburger, Pizza, Gyros, bald auch Fondue-Hotdogs und Schnitzelbrot. Hier findet sich für fast jeden Geschmack etwas auf kleinem Raum. Die Bahnhofsnähe macht es aus – und die Berufsschule.

