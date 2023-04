Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

es ist Mittwoch, der 5. April 2023. Das heutige Wetter: Morgens verdecken einzelne Wolken die Sonne bei Temperaturen von -1 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages gibt es am Nachmittag und am Abend ungestörten Sonnenschein bei Werten von 3 bis zu 8 Grad. In der Nacht gibt es lockere Bewölkung bei Werten von 0 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 4 und 26 Kilometerstunden erreichen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Pflegenotstand bekämpfen: Die Pflegeinitiative ist angenommen, der Kanton Solothurn ist nun in einem ersten Schritt gefordert, ein Gesetz auszuarbeiten, um eine Ausbildungsoffensive zu lancieren. Nun hat der Kanton seine Pläne vorgestellt – sie kosten rund 35 Millionen Franken. Auch die Gemeinden sollen mitzahlen.

Weiterer Abgang: Nun geht auch die Direktorin beim Kantonsspital Olten: Sandra Lambroia Groux verlässt den Chefposten des zweitgrössten Solothurner Spitals. Damit verliert die Solothurner Spitäler AG bereits die zweite Spitaldirektorin innerhalb weniger Wochen.

Profieishockey gefährdet: Bis Ende Jahr will der EHC Olten-Präsident Marc Thommen wissen, wer künftig das Eisstadion betreibt: Soll es weiterhin die Sportpark Olten AG oder eine neue Firma unter Führung des Vereins, wie es Thommen in einem Interview forderte? Der Stadtrat will nun einen ergebnisoffenen Prozess starten. Erste Gespräche zwischen Stadt und Eishockeyverein laufen an.

