Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 22. März 2023. Nach der Abkühlung in der Nacht wird das Wetter heute Vormittag leicht bewölkt mit Temperaturen von 4 bis 6 Grad. Am Nachmittag steigen die Temperaturen bis auf fast 20 Grad an.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Gesundheitsgesetz: Niemand im Solothurner Kantonsrat ist mit der Regelung rund um Ärztestopps zufrieden. Daher ist es wenig überraschend, dass die Änderung des Gesundheitsgesetzes das Zweidrittelmehr verfehlt hat. Nun hat das Volk das letzte Wort.

Keine Defizitgarantie: Der Biberister Gemeinderat verweigert eine Defizitgarantie und will dafür eine Strategie für die Zukunft des Schlösschens Vorder-Bleichenberg. Wie der Betrieb finanziell nachhaltig gesichert werden kann, soll jetzt eine Arbeitsgruppe klären. Redaktorin Rahel Meier schreibt in ihrem Kommentar, dass nur eine Öffnung das Schlösschen wirklich retten kann.

Fotograf statt Coiffeur: Für den Oltner Mike Fehlmann war das Schneiden der Haare seine Berufung. Er hat sein patentiertes Haarschneidesystem in der ganzen Welt vermittelt. Nun muss er krankheitsbedingt seinen Beruf und seinen Salon aufgeben. Er blickt auf die vergangenen Jahre zurück und erzählt, wie es für ihn weitergeht.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!