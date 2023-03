Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 15. März 2023. In der Nacht gab es weitere Schauer und bei sinkender Schneefallgrenze gab es sogar Schneeflocken bis ins Flachland. Die Tiefstwerte lagen um 0 Grad, der starke Westwind liess jedoch nach. Das Wetter am Mittwoch: Trotz Wolkenfeldern ist es zeitweise sonnig. Nass wird es nur noch lokal. Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad. Mässiger Westwind.

Für Strommangellage nicht gerüstet: Was macht eigentlich die Strom-Taskforce, die der Kanton Solothurn vergangenes Jahr eingesetzt hat? Das wollte unser Kantonsredaktor Raphael Karpf von den beiden zuständigen Regierungsrätinnen Sandra Kolly und Brigit Wyss wissen. Zwar hat man tatsächlich nicht viel von der Taskforce gehört, im Hintergrund war sie aber aktiv. So hat sie herausgefunden, dass man für einen längeren Stromausfall Vorbereitungen treffen sollte: So bekäme man derzeit in den Abwasserreinigungsanlagen grössere Probleme – und hätte dann Gewässerverunreinigungen.

Mission Meistertitel: Heute Abend steht für den EHC Olten der erste Akt der Playoff-Finalserie an – gegen La Chaux-de-Fonds. Und: Holt sich der EHCO nun endlich den Kübel? Dazu haben wir ein grosses Pro-und-Contra. Und wir haben mit Verteidiger Eliot Antonietti gesprochen, dem Feindbild Nummer 1 der gegnerischen Mannschaft. «Wenn sie mich hassen und beschimpfen, bin ich umso mehr motiviert», sagt er.

Prozess: Es ist ein Fall, der einem nahe geht: In Solothurn stand gestern ein 36-jähriger Mann vor Gericht, der seine kleine Tochter geschüttelt – und sie dabei schwer verletzt haben soll. Nicht zuletzt aber stehen in diesem Fall auch die massiven Überwachungsmethoden und verdeckten Ermittlungen vor Gericht, die die Polizei eingesetzt hatte. Unseren Bericht finden Sie hier.

