Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 1. März 2023. Das Wetter bleibt weiterhin bedeckt. Nach Hochnebelfelder am Morgen, lösen sich die Wolken auf und gebietsweise kommt die Sonne hervor. Am Morgen ist es -2 Grad, am Nachmittag können Temperaturen von bis zu 5 Grad erwartet werden.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Ein Grosser feiert: Pedro Lenz, Alex Capus, Rebekka Salm. Olten kann eine stattliche Anzahl an Schriftstellern aufweisen. Doch Franz Hohler gehört gewiss zu den bekanntesten und kann auf Jahrzehnte des Schaffens zurückblicken. Heute feiert der Vater des «Totemügerli» seinen 80. Geburtstag. Wir haben ihn besucht und über seine Oltner Wurzeln gesprochen.

Vogelgrippe: Dass Geflügel vor der Vogelgrippe geschützt werden soll, hat auch in der Region Folgen: Die Legehennen müssen seit Monaten im Stall bleiben – auch jene, deren Eier das Prädikat «Bio» oder «Freilandhaltung» tragen. Wir haben einen Betrieb in Stüsslingen besucht.

Frühförderung: Der Solothurner Regierungsrat möchte, dass Gemeinden zwingend die Frühförderung für Kinder anbieten müssen, die nicht genügend Deutsch sprechen. Nun zeigt sich: Fast alle Parteien finden dies gut. Sie fordern aber, anders als der Regierungsrat, dass das Angebot verbindlich wird für die kleinen Kinder, die noch Sprachdefizite haben.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!