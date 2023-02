Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Wetter

Es ist Mittwoch, der 15. Februar 2023. Am Morgen liegt Nebel bis auf rund 600 Meter, tagsüber löst sich dieser auf und es wird sonnig. Temperaturen am Mittwoch in der Früh -2 bis 1 Grad, am Nachmittag 7 bis 12 Grad.



Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Verwahrt

2011 hat er beim Grenchner Club Luxory einen Türsteher erstochen. Nun soll der sogenannte «Luxory-Mörder» verwahrt werden. Dies hat das Solothurner Obergericht entschieden. Besonders an diesem Fall: Der Täter ist an MS erkrankt und kam im Rollstuhl an die Verhandlung.

Abstimmungsdebatte

Mehr Geld für fusionswillige Gemeinden: Darüber stimmen die Solothurnerinnen und Solothurner am 12. März ab. Was spricht für ein Ja, was für ein Nein? Wir führen die Debatte.

Ansiedlung in Selzach

Es ist kein alltäglicher Betrieb, der sich da in Selzach ansiedelt. Diese Woche eröffnet die Bardusch AG im Dorf die grösste Reinraumwäscherei des Landes. Was ist das, eine Reinraumwäscherei? Und warum ist eine solche gerade für Firmen aus der Uhrenindustrie oder der Elektronikbranche von grosser Bedeutung? Regionalredaktor Oliver Menge hat den Betrieb besucht.

Und übrigens:

Morgen Donnerstag startet in der Region Solothurn die Fasnacht. Wir sind dabei und berichten laufend – was in Ihrer Region abgeht finden Sie auf unseren Themenseiten zur Fasnacht.