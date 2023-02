Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 1. Februar 2023. Das Wetter am Mittwoch zeigt sich von seiner konstanten Seite. Morgens bis nachts bleibt es dicht bewölkt, aber trocken bei Temperaturen von 1 bis 6 Grad Celsius. In der Nacht bei einer Temperatur von 2 Grad Celsius. Zwischendurch muss man mit Böen zwischen 17 und 39 Stundenkilometern rechnen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Kitas haben Mühe: Die Mehrheit der Kindertagesstätten im Kanton Solothurn bekundet Mühe bei der Personalsuche. Das zeigt eine Umfrage des Vereins der Solothurner Kitas, die dieser Zeitung exklusiv vorliegt. Vor allem diplomierte Fachbetreuerinnen sind rar. Das, obwohl die meisten Kitas Personal ausbilden. Die Fachleute sind für die Kitas unverzichtbar, weil der Kanton für die

Betriebsbewilligung die Mindestanforderung an den Personalschlüssel vorschreibt. Als wäre das nicht genug der Herausforderung, spüren die Kitas nun noch die Konkurrenz der Schule. Diese stellt auf der Suche nach Fachkräften die Kinderbetreuer als Klassenhilfen an.

Üppiger Zuschlag: Angestellte der Solothurner Spitäler AG (soH) erhalten mehr Zuschläge auf ihren Lohn. So gibt es neu etwa für Nachtarbeit unter der Woche sowie an Wochenenden und an Feiertagen rund um die Uhr pro Stunde acht statt sechs Franken zusätzlich. Hintergrund ist der Fachkräftemangel. Weil es in umliegenden Kantonen teils markant höhere Lohnzuschläge gibt als in Solothurn, sei der Handlungsbedarf gross, heisst es von Arbeitgeber- wie von Angestelltenseite. Andere Kantonsangestellten gehen leer aus – vorerst.

Ideen fürs Kloster: Eine Jugendherberge oder das Kunstmuseum im ehemaligen Kapuzinerkloster in Olten? Oder gar ein Parkhaus unter dem Garten? Nachdem bekannt geworden ist, dass die Kapuziner ausziehen, werden Ideen für die Nachfolgenutzung gewälzt. Was dereinst in der 375-jährigen Liegenschaft passiert, ist noch unklar. Der Kanton als Besitzer äussert sich nicht dazu.

