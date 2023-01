Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 25. Januar 2023. Nach einer klaren Nacht (-4°C), liegt heute über der Region bis auf rund 1500 Meter Hochnebel, sonst ist es meist sonnig. Bei schwacher Bise steigt das Thermometer auf maximal 3 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Politik will Antworten: Am Solothurner Bürgerspital kam es jüngst zu mehreren Abgängen. In der Kritik steht insbesondere Martin Häusermann, CEO der Spitäler AG. Nun kommen die personellen Turbulenzen aufs politische Tapet. Der Kantonsrat will Antworten vom Regierungsrat und erklärt zwei Interpellationen für dringlich.

Tod eines Pioniers: Walter Heutschi hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Der Ur-Balsthaler und gelernte Coiffeur gilt als Mobilfunkpionier. Im Dorf hat er die Restaurants «Rössli», «Kornhaus» und «Kreuz» aufgefrischt und als Treffpunkt für die Bevölkerung etabliert. Nun ist der Visionär kurz vor seinem 79. Geburtstag verstorben. Der Nachruf von Thal-Gäu-Redaktorin Béatrice Scheurer.

Ein Flugzeug für Solothurn: Jahrelang blieb Solothurn auf dem Boden ... nun das: Die Swiss tauft ein A220 auf den Namen Solothurn. Es ist nicht das erste Mal. Bereits 2013 wurde ein Flugzeug nach der Barockstadt benannt.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!