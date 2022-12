Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 7. Dezember. Am Morgen liegt Nebel, der sich tagsüber kaum auflockert. Temperaturen bis maximal 4 Grad. Oberhalb von 900 Metern gibt's aber Sonnenschein.

Bundesratswahl: Heute wählt die vereinigte Bundesversammlung einen Nachfolger für Bundesrat Ueli Maurer und eine Nachfolgerin für Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Bei uns bleiben Sie auf dem neusten Stand:

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Hotels sind gut unterwegs: Die Sommersaison 2022 ist für die Hotellerie in der ganzen Schweiz gut gelaufen, sehr gut sogar. Auch im Kanton Solothurn liegen die aktuellen Übernachtungszahlen über denen im Vorjahr und kommen bereits wieder nahe an das Vorpandemie-Niveau von 2019 heran. Insbesondere in der Hauptstadt Solothurn konnte die Branche von mehr einheimischen Feriengästen profitieren. Dort, wo das Schwergewicht ausgeprägter auf Seminartourismus liegt, haben sich die Zahlen noch etwas weniger erholt.

Energiesparen in Solothurn: Bevor es richtig kalt und dunkel wurde, hatte die Stadt Solothurn Energiesparmassnahmen definiert. Das Ende September geschnürte Massnahmenpaket sieht vor, dass weniger Energie bei der Beleuchtung und beim Heizen von Räumen gebraucht wird. Aber was bringen diese Sparmassnahmen? Zahlen der Behörden beantworten nun diese Frage.

Schaffner auf Kurs: Das Luterbacher Unternehmen Schaffner ist die letzte börsenkotierte Industriefirma im Kanton Solothurn. Trotz hoher Logistik- und Rohstoffpreise sowie einem Werk-Lockdown im Frühling in China befindet sich der Elektrokomponentenhersteller Schaffner auf Kurs. Die Hintergründe von Kantonsredaktorin Daniela Deck.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!