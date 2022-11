Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 30. November. Es ist den ganzen Tag über bewölkt, vereinzelt fällt Regen. Die Temperatur liegt zwischen 4 und 7 Grad. Es weht ein leichter Wind.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Personalmangel bei der Polizei: Im Verhältnis zur Bevölkerung hat die Kantonspolizei Solothurn eines der kleinsten Korps der Schweiz. Noch können die vermehrten Abgänge laut Kommandant Thomas Zuber mit Neurekrutierungen aufgefangen werden. Doch man müsse die Belastung im Auge behalten. Insbesondere nehme die Schreibarbeit zu, dies zu Lasten der Öffentlichkeitspräsenz. Lösungen zu finden, ist schwierig.

Zukunft der «Wirthen»: Die Fenster sind schon seit über einem Jahr dunkel beim Zunfthaus zu Wirthen in der Solothurner Altstadt. Die Besitzerin ist immer noch auf der Suche nach jemandem, der das Traditionshaus an der Hauptgasse führen will. Dass sich dort so lange nichts tut, daran stört sich nun auch die Politik, weiss Stadtredaktorin Judith Frei.

(Kein) Abendverkauf: Spätestens seitdem die Läden nach den Corona-Lockdowns wieder geöffnet haben, ist hier (und nicht nur hier) klar: Der Abendverkauf am Donnerstag ist fast Geschichte. Online- und Tankstellenshops bieten mittlerweile gute Alternativen. Wie gehen Oltner Geschäfte damit um? Die einen fordern eine Liberalisierung der Öffnungszeiten, für die anderen ist das unnötig.

