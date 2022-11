Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 16. November. Durch den Tag ist es wechselnd bewölkt und es sind einzelne Regenschauer zu erwarten. Die Temperaturen in der Früh liegen bei 6 Grad, am Nachmittag gibts 13 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Imark tritt an: Nun nimmt das Rennen um den frei werdenden Ständeratssitz von Roberto Zanetti (SP) Fahrt auf: SVP-Nationalrat Christian Imark will kandidieren, wie er im Interview sagt. Seine Chancen? «Ständeratswahlen sind immer eine grosse Herausforderung», sagt Imark selbst, der Unternehmergeist und Pragmatismus ins Stöckli bringen möchte.

Vom Staat weggesperrt: Renate M. war noch minderjährig, als sie administrativ versorgt wurde. Die Solothurner Behörden trennten sie von ihrer Familie und versorgten sie in einem Zürcher Erziehungsheim. Die 68-Jährige schwieg lange über diese Zeit. Nun spricht sie in einem Geschichtsprojekt darüber, auch um mit dem Kapitel abschliessen zu können.

Stahl Gerlafingen: CO2-frei zu werden: Das ist kein einfaches Vorhaben, schon gar nicht für die Schwerindustrie. Das Stahlwerk Gerlafingen und sein Mutterhaus wollen nun aber einen Schritt vorwärts machen Richtung grünem Stahl. Unter anderem werden sie transparenter, was die CO2-Werte anbelangt, nicht zuletzt um die Konkurrenz unter Druck zu setzen.

