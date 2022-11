Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 2. November 2022. Der Tag wird freundlich bei 14 Grad. Am Morgen noch neblig und wolkig, am Nachmittag Übergang zu recht sonnigem Wetter.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Die Bahn baut: Rund 1000 Züge passieren täglich den Bahnknotenpunkt Olten, der an seine Kapazitätsgrenze kommt. Nun wollen die SBB viel Geld in Olten investieren, wie eine Recherche zeigt: Alleine für ein neues Stellwerk und den Systemwechsel bei den Signalen sind es ab 2028 128 Millionen Franken. Damit werde die Flexibilität und die Fahrplanstabilität erhöht, schreiben die SBB. Hinzu kommen weitere Projekte der Bundesbahnen, die in den nächsten Jahren ebenfalls Dutzende Millionen Franken an Investitionen in Olten bedeuten.

Ausgelastet: Die AEK-Pelletfabrik in Balsthal ist völlig ausgelastet, die Produktion kann nicht mehr weiter ausgebaut werden. Denn die Nachfrage ist gross – nicht nur, weil viele Haushalte ihre Oel- und Gasheizungen ersetzen. Auch weil Pellets aus Russland und der Ukraine aktuell fehlen. Nun aber stehen die Schweizer Hersteller selbst auch vor einem Versorgungsproblem: Sie haben zunehmend Mühe, das notwendige Sägemehl zu beschaffen, wie unser Besuch zeigt.

Abgang: Am Montagabend wurde bekannt, dass der Kanadier Garry Nunn den EHC Olten am Ende der laufenden Saison in Richtung Visp verlassen wird. Einige Fans sind enttäuscht. Unser Sportchef Marcel Kuchta hat mit Garry Nunn über seine Beweggründe gesprochen. Er sagt: «Ich muss vor allem für meine Familie sorgen.»

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!