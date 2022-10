Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 19. Oktober. Die Sonne begleitet uns heute, sobald sich der Morgennebel aufgelöst hat, es wird nochmals 20 Grad warm.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Streikdrohung im Baugewerbe: Die Solothurner Bauarbeiter – oder besser: ihre Gewerkschaften – drohen mit einem Streik-Herbst. 750 Arbeiter, rund die Hälfte im Kanton, soll sich laut Gewerkschaftsangaben dafür ausgesprochen haben. Um was es ihnen inhaltlich geht und wie die Baumeister reagieren, das hat Christof Ramser, der Leiter unseres Kantonsressorts, zusammengefasst.

Laubbläser erhalten Gegenwind: Olten hat bereits ein Laubkonzept. Doch in der Kantonshauptstadt: Fehlanzeige. Nun wollen die Stadtsolothurner Grünen zur Tat schreiten und dem Laubbläser mittels Vorstoss den Garaus machen. Kurz: Der Werkhof soll öfter wieder zu Rechen und Besen greifen. Dabei geht es den Grünen nicht nur um den Lärm und den Schaden an Bodenlebewesen. Sie sehen auch noch eine philosophische Komponente: «Der Laubbläser ist ein perfektes Symbol unserer Zeit: Er verlagert ein Problem von einem Ort an einen anderen, ohne es zu lösen.» Na dann!

Solothurner wehren sich: Das Bundesparlament hat im Herbst per dringlichem Gesetz nicht nur den Bau von Solarkraftwerken in den Alpen, sondern auch die Erhöhung der Grimselstaumauer durchgepaukt. Nun wehrt sich eine Solothurner Gruppe rund um den Grenchner Anti-Windkraft-Aktivisten Elias Vogt gegen diese Beschlüsse. Sie sehen die verfassungsrechtlich garantierten Mitspracherechte des Volks ausgehebelt. Deshalb haben sie beim Bundesgericht eine Beschwerde eingereicht. Die Erfolgschancen? Unser Kantonsredaktor Urs Moser ist skeptisch.

