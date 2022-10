Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 12. Oktober. Am Morgen hat es zunächst hochnebelartige Wolken und auch darüber hohe Wolkenfelder. Im Verlauf des Tages dürfte es aber immer freundlicher werden. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 9 bis 11 Grad, am Nachmittag gibts 15 bis 20 Grad.

Alte Ausweise: Noch immer fahren 20’000 Solothurnerinnen und Solothurner «blau». Keine Sorge, hier geht’s nicht um Alkohol hinter dem Steuer. Sondern um die alten, blauen Führerausweise. Diese müssen bis Januar 2024 ausgetauscht werden – gegen die neuen Ausweise im Kreditkartenformat. Dabei besteht allerdings noch erheblicher Aufholbedarf, wie aktuelle Zahlen zeigen. Was die Behörden jetzt unternehmen wollen, hat unser Mitarbeiter Urs Mathys recherchiert.

Auf Pilzsuche: Andreas Baumgartner ist seit 40 Jahren als Pilzkontrolleur in den Wäldern unterwegs. Zum Pilzsuchen brauche man alle Sinne, sagt er. Baumgartner ist amtlicher Kontrolleur in Bettlach und Oberdorf. Die «goldenen Herbstmonate» sind für ihn dieses Jahr besonders erfreulich. Schon als junger Bursche zog es ihn zusammen mit seinem Vater in den Wald. «Mein Vater hat mir das Grundwissen zu den Pilzen beigebracht», sagte Baumgartner bei einem Streifzug durch den Wald.

Alles verloren: Von aussen sind die Brandschäden kaum ersichtlich. Aber im Innern muss nun quasi alles abgerissen werden: Vor zwei Wochen brannte es im «Biondo» in Deitingen. «Der erste Rundgang durch das Gebäude war ein Schock», sagt Besitzer Sandro Ravasio. «Ich habe so etwas vorher noch nie gesehen.» Tatsächlich bietet sich in den Gasträumen ein trauriger Anblick. Die Pächterfamilie hat beim Brand alles verloren.

