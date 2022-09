Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Es ist Mittwoch, der 28. September 2022. Es ist weiterhin trüb und nass, denken Sie an einen Regenschutz. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 7 bis 10 Grad, am Nachmittag gibts höchstens 13 Grad.

Der Kanton Solothurn ist von den steigenden Krankenkassenprämien besonders stark betroffen. Doch die Unterschiede zwischen den Versicherungen sind gross. Über den Anstieg besorgt ist auch Ständerat Pirmin Bischof. Im Interview zeigt er auf, was sich dagegen tun lässt.

Das lesen Sie heute zudem in unserer Zeitung:



Dreifachmord: Der Mord an mehreren Mitgliedern der Familie Dubey aus dem Schenkkreismilieu versetzte damals die ganze Stadt und Region Grenchen in Angst und Schrecken. Die Polizei stand vor einem Rätsel. Minutiöse Ermittlungen und kriminaltechnische Untersuchungen führten schliesslich zur Täterschaft. Ein Dokumentarfilm auf Oneplus rollt die Ereignisse aus dem Jahr 2009 wieder auf.

Bundesrichterin: Heute Mittwoch wählt die Vereinigte Bundesversammlung Karin Scherrer Reber ans Bundesgericht. Damit ist Solothurn nach vielen Jahren wieder am höchsten Schweizer Gericht vertreten. Derzeit wirkt die 52-Jährige als Präsidentin des Solothurner Verwaltungsgerichts. Für Aufsehen gesorgt hat sie dort jüngst mit einem Urteil zur Umfahrung Klus.

Olten SüdWest: Das Verwaltungs- und das Bundesgericht sind auch Schauplatz einer Geschichte, die in Olten bewegt: Das Verwaltungsgericht hat den neuen Gestaltungsplan für Olten SüdWest aufgehoben. Nun zieht der Stadtrat den Fall weiter nach «Lausanne». Im Interview erklärt Vizestadtpräsidentin Marion Rauber, weshalb.

