Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig

Es ist Mittwoch, der 7. September 2022. Die Wetterprognosen sagen einen Mix aus Sonne und Regen voraus. Vor allem im Laufe des Nachmittags steigt das Schauer- und Gewitterrisiko wieder an. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 15 bis 16 Grad, am Nachmittag gibts 24 bis 26 Grad.

So teuer wird der Strom: Die Angst vor dem Winter wächst, an den Energiemärkten explodieren die Preise. Gestern aktivierte der Bund den Rettungsschirm für den Stromkonzern Axpo. «Wir wollen einen Flächenbrand verhindern», sagte Energieministerin Simonetta Sommaruga. Die Staatsrettung der Axpo sei «ein Vorgeschmack darauf, wie gefährlich die Energiekrise für uns alle ist», schreibt Patrik Müller im CH-Media-Kommentar. Wie treffen die Strompreiserhöhungen die Konsumentinnen und Konsumenten in der Region? Wir liefern Ihnen einen Überblick, wie teuer der Strom in den einzelnen Solothurner Gemeinden wird.

Neue Solarversicherung: Energiefragen waren gestern auch Thema in der Septembersession des Kantonsrats. Fast einstimmig erteilte das Parlament der Regierung einen Auftrag: Mit einer sogenannten Solarversicherung sollen Schwankungen bei den Tarifen für Strom ausgeglichen werden, der mit Solaranlagen ins Netz eingespeist wird. Der entsprechende Vorstoss war indes noch vor Ausbruch der Energiekrise eingereicht worden. Wie so eine Solarversicherung genau funktioniert, berichtet Kantonsredaktor Urs Moser aus dem Rathaus.

Kunstmuseum Olten: Die Stadt Olten soll ein neues Kunstmuseum erhalten. Zudem soll der bisherige Standort der Institution in ein Wohn- und Geschäftshaus umgebaut werden. Am 25. September entscheidet die Oltner Stimmbevölkerung über den Projektierungskredit. Was sagen die Kuratorinnen des Kunstmuseums zur Abstimmung? Und warum verzichten andere Museen heute lieber darauf, Ausleihen nach Olten zu liefern? Das grosse Interview mit Dorothee Messmer und Katja Herlach. Und hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vorlage.

