Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 29. September 2023. Wir erwarten am zweitletzten Septembertag sommerliche Temperaturen: 27 Grad sind möglich. Dazu scheint, nach den morgendlichen Nebelfeldern, die Sonne am blauen Himmel.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Kritik zum Millionen-Minus: Das 56-Millionen-Defizit des Kantons ist kein Grund zur Panik, aber Sorgenfalten sind da. Im bürgerlichen Lager pocht man deshalb trotz dickem Kapitalpolster auf Sparanstrengungen, auf der linken Seite ist man eher empört, dass nicht mehr Geld für die Prämienverbilligung fliessen soll.

«Wir sind eine Eisenbahnerstadt»: Die SBB brauchen mehr Kapazitäten für die Instandhaltung ihrer Fahrzeugflotte. Im schweizweit grössten Werk in Olten entsteht deshalb eine neue Halle für 46 Millionen Franken. Doch das ist noch nicht alles, wie sich am Spatenstich herausstellte.

Kehrtwende in Balsthal: Spektakulärer Turn-Around am Mittwochabend in Balsthal. Der Gemeinderat lehnt den Gestaltungsplan für den Centravo-Neubau in der Industriezone Moos ab und genehmigt mehrere Einsprachen. Unter anderem können Geruchsemissionen des Fleischverarbeiters nicht ausgeschlossen werden.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!